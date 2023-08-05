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Угорські корови повертаються додому: Фельдман Екопарк

Угорські корови повертаються додому: Фельдман Екопарк

Мешканці Фельдман Екопарк повертаються додому.

Днями з евакуації до своєї звичної домівки повернулися угорські сірі – або степові – корови, повідомила пресслужба Фельдман Екопарку.

У себе на батьківщині цих тварин часто демонструють туристам і вони взяті під охорону законодавства.

Поруч розмістилися вихідці з Тибетського нагір’я – яки, котрих також працівники Фельдман Екопарк разом з волонтерами були змушені вивезти у безпечне місце під час ворожих обстрілів.

За словами кіперів, тварини, які щойно розмістилися у вольєрах, мають добрий апетит і хороший настрій.

Агентство Телевидения Новости

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