Чекали, коли Джошуа «вирубить» Уайта? Та не чекайте вже

Наступний бій колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) проти Ділліана Вайта (29-3, 19 КО) скасовано.

Про це повідомило Дзеркало тижня із посиланням на промоутерську компанію Matchroom.

Антидопінгова асоціація VADA проінформувала Британську боксерську раду з контролю та Асоціацію боксерських комісій про те, що допінг-тест Вайта показав наявність в організмі британського боксера забороненої речовини.

Його назва не уточнюється.

Надалі буде проведено розслідування, за підсумками якого Вайт може отримати покарання.

Бій із Джошуа, який було заплановано на 12 серпня у Лондоні, не відбудеться.

На професійному рівні боксери вже зустрічалися у 2015-му році.

Тоді Джошуа здобув перемогу нокаутом у сьомому раунді. При цьому у любителях Вайт також перемагав майбутнього чемпіона світу.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа втратив усі свої титули чемпіона світу після поразки від українця Олександра Усика у вересні 2021 року.

У реванші минулого літа британець також програв.

Агентство Телевидения Новости