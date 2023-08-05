Чекали, коли Джошуа «вирубить» Уайта? Та не чекайте вже
Наступний бій колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) проти Ділліана Вайта (29-3, 19 КО) скасовано.
Про це повідомило Дзеркало тижня із посиланням на промоутерську компанію Matchroom.
Антидопінгова асоціація VADA проінформувала Британську боксерську раду з контролю та Асоціацію боксерських комісій про те, що допінг-тест Вайта показав наявність в організмі британського боксера забороненої речовини.
Його назва не уточнюється.
Надалі буде проведено розслідування, за підсумками якого Вайт може отримати покарання.
Бій із Джошуа, який було заплановано на 12 серпня у Лондоні, не відбудеться.
На професійному рівні боксери вже зустрічалися у 2015-му році.
Тоді Джошуа здобув перемогу нокаутом у сьомому раунді. При цьому у любителях Вайт також перемагав майбутнього чемпіона світу.
Нагадаємо, Ентоні Джошуа втратив усі свої титули чемпіона світу після поразки від українця Олександра Усика у вересні 2021 року.
У реванші минулого літа британець також програв.