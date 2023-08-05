Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:13
Просмотров: 73

Ізюмський район: стався черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки

Ізюмський район: стався черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки

05 серпня о 17:30 поблизу с. Явірське Ізюмського району стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на невстановленому вибухонебезпечному предметі.

На нього натрапив фермерський трактор під час польових робіт, повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

Внаслідок вибуху постраждала лише техніка.

Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.

Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 