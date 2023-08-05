Ізюмський район: стався черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки
05 серпня о 17:30 поблизу с. Явірське Ізюмського району стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на невстановленому вибухонебезпечному предметі.
На нього натрапив фермерський трактор під час польових робіт, повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.
Внаслідок вибуху постраждала лише техніка.
Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.
Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.
Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією