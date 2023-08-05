Ізюмський район: стався черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки

05 серпня о 17:30 поблизу с. Явірське Ізюмського району стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на невстановленому вибухонебезпечному предметі.

На нього натрапив фермерський трактор під час польових робіт, повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

Внаслідок вибуху постраждала лише техніка.

Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.

Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією

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