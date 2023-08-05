Зі ставка у Красноградському районі дістали тіло потопельника

5 серпня о 14:27 до рятувальників надійшла інформація про нещасний випадок в селищі Старовірівка Красноградського району.

На місцевому ставку під час купання у непризначеному для цього місці втонув 37-річний чоловік, повідомили в ДСНС Харківської області.

На пошуки тіла були направлені два оперативні відділення 65-го Державного пожежно-рятувального посту із селища Старовірівка і 43-ї Державної пожежно-рятувальної часини з Краснограда, а також водолазний підрозділ Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Всього у пошуках були задіяні 4 одиниці техніки та 16 рятувальників.

О 17:20 водолази дістали тіло загиблого та передали правоохоронцям.

Агентство Телевидения Новости