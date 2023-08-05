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Наслідки обстрілів Богодухівського та Куп’янського районів: пошкоджені будинки, виникли пожежі

Наслідки обстрілів Богодухівського та Куп’янського районів: пошкоджені будинки, виникли пожежі

5 серпня близько 18:20 прифронтове село Петропавлівка Куп’янського району вкотре було обстріляне окупантами з артилерії. І знову майже одночасно виникли дві пожежі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Одна з пожеж сталася о 18:32 на території приватного маєтку. Там горіли літня кухня і гараж на загальній площі 100 м². Друга – за півгодини також на приватному подвір’ї, але на іншій вулиці. Тож, щойно загасивши першу пожежу, рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини відразу переїхали для ліквідації іншої. Там горіла літня кухня площею 60 м².

Останній осередок горіння вдалось ліквідувати о 19:19. Бійці ДСНС працювали в умовах постійних обстрілів. Загалом було задіяно 12 чоловік особового складу ДСНС і 3 одиниці рятувальної техніки. Жертв та постраждалих немає.

Також 5 серпня об 11:30 під мінометний вогонь потрапило село Гур’їв Козачок Богодухівського району.

Про це новинам АТН повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Жертв немає.

Агентство Телевидения Новости

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