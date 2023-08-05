Окупанти завдали удару керованою авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: є загиблі

Ввечері 5 серпня окупанти завдали удару по Куп’янській громаді на Харківщині авіабомбою КАБ.

Удар прийшовся по центру переливання крові, повідомив Володимир Зеленський.

«Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу», – йдеться у повідомленні.

На місці працюють правоохоронці та ДСНС.

Агентство Телевидения Новости