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Окупанти завдали удару керованою авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: є загиблі
Ввечері 5 серпня окупанти завдали удару по Куп’янській громаді на Харківщині авіабомбою КАБ.
Удар прийшовся по центру переливання крові, повідомив Володимир Зеленський.
«Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу», – йдеться у повідомленні.
На місці працюють правоохоронці та ДСНС.