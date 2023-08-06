Світ не повинен бути заручником дій однієї країни-терориста - Буданов
Ексклюзивне інтерв’ю болгарському телеканалу bTV.
● Атаки на портову інфраструктуру й зерносховища України – це ще одне свідчення російського злочину проти людяності;
● Через те, що ми скоротили експорт зерна, страждають в основному незабезпечені країни, які у продовольчому сенсі залежать від України – в основному, це країни Азії та Африки;
● Україна вживає заходів, аби відновити обсяги експорту;
● Ми знову почнемо експортувати зерно, подобається це росії чи ні;
● Наступальні дії України на фронті тривають: на Бахмутському напрямку трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже;
● Болгарія передала нам значну кількість зброї, але головне – збільшує обсяги виробництва нових боєприпасів.
Потреби дуже високі, тому для нас це життєво важливо. Україна завжди пам’ятатиме і буде вдячна за ту допомогу, яку нам надає Болгарія.
@ChiefUkrDIU
Джерело: https://t.me/DIUkraine/2656