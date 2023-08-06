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Світ не повинен бути заручником дій однієї країни-терориста - Буданов

Світ не повинен бути заручником дій однієї країни-терориста - Буданов

Ексклюзивне інтерв’ю болгарському телеканалу bTV.
 
● Атаки на портову інфраструктуру й зерносховища України – це ще одне свідчення російського злочину проти людяності;

● Через те, що ми скоротили експорт зерна, страждають в основному незабезпечені країни, які у продовольчому сенсі залежать від України –  в основному, це країни Азії та Африки;

● Україна вживає заходів, аби відновити обсяги експорту;
 
● Ми знову почнемо експортувати зерно, подобається це росії чи ні;

● Наступальні дії України на фронті тривають: на Бахмутському напрямку трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже;
 
● Болгарія передала нам значну кількість зброї, але головне – збільшує обсяги виробництва нових боєприпасів.

Потреби дуже високі, тому для нас це життєво важливо. Україна завжди пам’ятатиме і буде вдячна за ту допомогу, яку нам надає Болгарія.

@ChiefUkrDIU

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2656

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