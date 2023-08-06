Двоє загиблих, двоє поранених: наслідки обстрілу центру переливання крові в Куп’янському районі

Ввечері 5 серпня близько 20:20 росіяни завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню у селі Кругляківка Куп’янського району, сталася масштабна пожежа.

За попередніми даними, загинули двоє чоловіків, ще 4 отримали поранення. Деталі з’ясовуються, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Куди саме влучили окупанти, напередодні повідомив Володимир Зеленський.

«Керована авіаційна бомба росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу», – написав Президент.

Обстріли Харківщини за добу

За даними ХОВА, минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

У селі Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджені приватні будинки. В результаті ворожого обстрілу селі Подоли Куп’янського району сталася лісова пожежа.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлі м’ясокомбінату. У селі Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми.

Постраждалі внаслідок обстрілів

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено будинки та господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 55 років.

Розмінування

В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости