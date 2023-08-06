Одну людину поранено: ситуація на Харківщині за добу

Протягом доби з 5 по 6 серпня тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини за добу

У селі Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджені приватні будинки. В результаті ворожого обстрілу селі Подоли Куп’янського району сталася лісова пожежа.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлі м’ясокомбінату. У селі Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми.

Постраждалі внаслідок обстрілів

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено будинки та господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 55 років.

Розмінування

В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.

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