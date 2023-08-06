Влучання керованої авіабомби в Куп’янському районі: правоохоронці показали наслідки

5 серпня близько 20:20 російські військові завдали удару двома керованими авіабомбами по нежитловому приміщенню у селі Кругляківка Куп’янського району, відбулась масштабна пожежа.

За попередніми даними, загинули 2 осіб, ще четверо отримали поранення, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Також 5 серпня близько 16:00 окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Отримав осколкове поранення 55-річний мирний мешканець.

Внаслідок обстрілів з боку зс рф села Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено приватні домоволодіння. Попередньо, обстріли велись з РСЗВ «Град».

У селі Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми. Внаслідок ворожого артобстрілу села Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено житловий будинок та господарську споруду.

Під ворожими обстрілами було і також село Чернещина Ізюмського району: пошкоджень зазнали приватні будинки.

Прокурори та слідчі поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости