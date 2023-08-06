У неділю окупанти знов обстрілювали Куп’янщину: одна людина загинула
6 серпня окупанти обстріляли село Подоли у Куп’янському районі: є жертви.
Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка 58 років, 66-річний чоловік зазнав поранень, госпіталізований до медичного закладу, повідомили в ХОВА.
Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді.
Також вранці 6 серпня ворог вкотре завдав артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп’янського району, повідомили в ДСНС Харківської області.
Внаслідок обстрілів на території сільськогосподарського підприємства сталася пожежа. Загорілася одноповерхова неексплуатуєма будівля.
Площа пожежі склала близько 1000 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 9 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
О 08:53 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.