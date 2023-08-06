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У неділю окупанти знов обстрілювали Куп’янщину: одна людина загинула

У неділю окупанти знов обстрілювали Куп’янщину: одна людина загинула

6 серпня окупанти обстріляли село Подоли у Куп’янському районі: є жертви.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка 58 років, 66-річний чоловік зазнав поранень, госпіталізований до медичного закладу, повідомили в ХОВА.

Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді.

Також вранці 6 серпня ворог вкотре завдав артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп’янського району, повідомили в ДСНС Харківської області.

Внаслідок обстрілів на території сільськогосподарського підприємства сталася пожежа. Загорілася одноповерхова неексплуатуєма будівля.

Площа пожежі склала близько 1000 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 9 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

О 08:53 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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