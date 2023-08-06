День Повітряних сил ЗСУ: захисників небі привітали Зеленський та Залужний

У першу неділю серпня в Україні відзначають день Повітряних Сил Збройних Сил України.

Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувас ЗСУ Валерій Залужний привітали захисників українського неба.

«Вже понад 14 тисяч бойових вильотів нашої авіації за час війни. Кожен – це героїзм. Кожен – це результат для України. Кожен – це наближення нашої перемоги. Я дякую всім воїнам українських Повітряних сил – усім воїнам-авіаторам, нашим зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ! Слава вам! Слава Україні!», написав Володимир Зеленський.

Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний написав в своєму офіційному Телеграм-каналі: «Вітаю бойових побратимів із Днем Повітряних Сил Збройних Сил України! Дякую за вашу стійкість, пильність та відданість справі захисту українського неба! Разом – до Перемоги!»

Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний написав в своєму офіційному Телеграм-каналі: «Вітаю бойових побратимів із Днем Повітряних Сил Збройних Сил України! Дякую за вашу стійкість, пильність та відданість справі захисту українського неба! Разом – до Перемоги

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