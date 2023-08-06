В Офісі президента підбили підсумки мирного саміту в Саудівській Аравії

У Джидді Саудівської Аравії відбувся мирний саміт щодо принципів відновлення «сталого й справедливого миру» для України, розмова була «відкритою та чесною», йдеться в повідомленні Офісу президента.

Як пише пресслужба, в саміті взяли участь понад 40 країн, що «свідчить про надзвичайну зацікавленість у встановленні стійкого й тривалого миру». Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення», – розповів керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, який й очолив українську делегацію.

За словами Єрмака деякі з представників мали різні погляди, «однак усі країни засвідчили відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. Саме на цих принципах, як зауважив керівник ОП, побудована формула миру президента Володимира Зеленського».

«Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули», – додає пресслужба.

Сторони, зі свого боку, «домовились продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру».

30 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, які брали участь в обговоренні, повідомило, що Саудівська Аравія збирається провести переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня. Серед учасників – Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі й Замбія. Росія не запрошена.

За словами співрозмовників видання, зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни росії проти України.

Саудівська Аравія, за словами дипломатів, була обрана для проведення переговорів, зокрема, щоб переконати Китай, який підтримує тісні зв’язки з москвою, взяти в них участь.

Як писало видання, українські й західні чиновники вважають, що спільні зусилля зможуть привести до мирного саміту наприкінці цього року, на якому лідери домовляться про загальні засади врегулювання конфлікту.

Ці принципи, за словами джерел, мають допомогти у проведенні переговорів між росією й Україною на користь Києва.

Агентство Телевидения Новости