Обстріли не припиняються: рятувальники виїжджали на три пожежі підряд у Куп’янському районі

6 серпня об 11:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у приватному секторі с. Подоли Куп’янського району. Пожежа була спричинена масованими артилерійськими обстрілами.

На території приватного домоволодіння горіли дрова та господарча споруда, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Площа пожежі склала близько 40 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 3 одиниці техніки та 12 рятувальників. Під час обстрілу загинула жінка 1965 року народження та поранений чоловік 1957 року народження. О 12:36 пожежу було ліквідовано.

Ще протягом години рятувальники Куп’янщини ліквідували 2 пожежі у селах Кучерівка та Петропавлівка.

Агентство Телевидения Новости