Пошкоджено дорожнє полотно, перебито газопровід: окупанти скаржаться на влучання по Чонгарському мосту

Росіяни та їхні ставленики на окупованих територіях заявили, що Збройні сили України обстріляли район Чонгарського мосту, через що на переправі є пошкодження дорожнього полотна. Крім того, окупанти кажуть про ракетний удар по автомобільному мосту у Генічеську Херсонської області.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на російські пропагандистські ресурси. Телеграм-канали публікують відео та фото наслідків.

Так, ставленик росіян на Херсонщині Володимир Сальдо стверджує, що нібито був обстріляний міст через Генічеську протоку, який з’єднує місто з Арабатською стрілкою. Мовляв, українські війська начебто випустили 12 ракет, з яких «9 збила російська протиповітряна оборона».

Також Сальдо заявив, що через обстріл перебитий газопровід, який проходив поряд з мостом, через що «понад 20 тисяч жителів міста залишись без газопостачання». Про те, що з переправою, ставленик росіян нічого не повідомив.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов пише, що було завдано ракетного удару в районі Чонгарського мосту. Він каже, що було «одне влучення», частину ракет нібито росіяни збили.

Як стверджує колаборант Сальдо, це наслідки влучання по Чонгарському мосту, 6 серпня 2023 року

Аксьонов заявив, що є пошкодження дорожнього полотна автомобільного мосту, яке вже починають ремонтувати. Проїзд організували через окуповані Армянськ та Перекоп.

А російський пропагандистський ресурс «РИА Новости» з посиланням на Сальдо пише, що на Чонгарському мосту утворилися три пробоїни, а опорні конструкції нібито не пошкоджені.

Нещодавні удари по Чонгарському мосту

Сил оборони вранці 29 липня завдали успішного удару по Чонгарському мосту, що розташований на адміністративному кордоні між тимчасово окупованими територіями Херсонської області та тимчасово захопленим Кримом, повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

А 22 червня українські захисники вдарили крилатими ракетами Storm Shadow класу «повітря — земля» по Чонгарському мосту, який з’єднує окупований Крим із тимчасово захопленою частиною Херсонщини.

Пошкодження мосту на адміністративному кордоні між Херсонською областю і Кримом, 22 червня 2023 року Telegram / Колаборант Володимир Сальдо

Журналісти «Схем» з посиланням на супутникові знімки писали, що після удару по мосту окупанти звели понтонну переправу. Також на знімках можна побачити сліди від обстрілів: на Чонгарському мосту й на іншому, який поруч із ним.

Агентство Телевидения Новости