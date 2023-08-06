На Харківщині під час обстрілу загинула співробітниця Купʼянської РВА
6 серпня об 11:30 ворог завдав удар по селу Подоли Куп’янського району. Попередньо, керованою авіабомбою ФАБ-250. Загинула 65-річна жінка. Її 66-річного чоловіка з пораненнями госпіталізовано до лікарні.
Як повідомив керівник Купʼянської РВА Андрій Канашевич, загинула головна бухгалтерка військової адміністрації Валентина Шевченко.
Також близько 10:00 ворог обстріляв Куп’янськ: отримав поранення 31-річний місцевий житель, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Приблизно об 11:20 російські військові здійснили артобстріл населеного пункту Путникове Куп’янського району. Отримали тілесні ушкодження 65-річний чоловік та 61-річна жінка.
У вказаних населених пунктах пошкоджено житлові будинки.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).