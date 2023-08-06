На Харківщині під час обстрілу загинула співробітниця Купʼянської РВА

6 серпня об 11:30 ворог завдав удар по селу Подоли Куп’янського району. Попередньо, керованою авіабомбою ФАБ-250. Загинула 65-річна жінка. Її 66-річного чоловіка з пораненнями госпіталізовано до лікарні.

Як повідомив керівник Купʼянської РВА Андрій Канашевич, загинула головна бухгалтерка військової адміністрації Валентина Шевченко.

Також близько 10:00 ворог обстріляв Куп’янськ: отримав поранення 31-річний місцевий житель, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Приблизно об 11:20 російські військові здійснили артобстріл населеного пункту Путникове Куп’янського району. Отримали тілесні ушкодження 65-річний чоловік та 61-річна жінка.

У вказаних населених пунктах пошкоджено житлові будинки.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости