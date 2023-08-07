Держпереворот у Нігері: хунта готується до війни

Лідери держперевороту впевнені, що військові дії проти них вже розгортаються.

Хунта Нігеру частково закрила повітряний простір країни та попередила про можливий напад «іноземної держави».

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, опублікованому 7 серпня, пише Фокус.

У неділю, 6 серпня, закінчився наданий лідерами країн Західної Африки час для відновлення поваленого президента Мохамеда Базума.

Цей термін, встановлений Економічним товариством західноафриканських держав (ECOWAS), загрожує військовим втручанням у Нігер через держпереворот.

«Планування цієї війни було здійснено. У двох країнах Центральної Африки почалося попереднє розгортання сил для участі у цій війні», — заявив речник хунти Амаду Абдарман.

У неділю Нігер закрив повітряний простір для міжнародних рейсів.

Виняток зробили лише для кількох країн, які виступили проти військового втручання — Алжиру, Буркіна-Фасо, Малі, Лівії та Чаду.

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