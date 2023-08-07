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Протягом доби сталося 7 пожеж: 6 у Куп’янському районі та 1 у Харкові

Протягом доби сталося 7 пожеж: 6 у Куп’янському районі та 1 у Харкові

Протягом доби сталося 7 пожеж, пов’язані з ворожими обстрілами.

Протягом доби у с. Петропавлівка горіла ферма свинокомплексу на площі 1000 кв.м, повідомляє ДСНС Харківської області.

У с. Подоли горіла господарча споруда на площі 40 кв.м, загинула жінка 1965 р.н. та поранений чоловік 1957 р.н. госпіталізований до місцевої ЦРЛ.

У с. Кучерівка горіло приватне домоволодіння на площі 10 кв.м.

У с. Петропавлівка горіла господарча споруда на площі 200 кв.м.

У с. Подоли на території Куп’янського лісництва горіла хвойна підстилка на площі 100 кв.м та у с. Кучерівка горів будинок на площі 10 кв.м.

Також рятувальники оперативно ліквідували пожежу у Холодногірському району міста Харкова, що сталася в результаті ракетного удару.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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