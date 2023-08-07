Протягом доби сталося 7 пожеж: 6 у Куп’янському районі та 1 у Харкові
Протягом доби сталося 7 пожеж, пов’язані з ворожими обстрілами.
Протягом доби у с. Петропавлівка горіла ферма свинокомплексу на площі 1000 кв.м, повідомляє ДСНС Харківської області.
У с. Подоли горіла господарча споруда на площі 40 кв.м, загинула жінка 1965 р.н. та поранений чоловік 1957 р.н. госпіталізований до місцевої ЦРЛ.
У с. Кучерівка горіло приватне домоволодіння на площі 10 кв.м.
У с. Петропавлівка горіла господарча споруда на площі 200 кв.м.
У с. Подоли на території Куп’янського лісництва горіла хвойна підстилка на площі 100 кв.м та у с. Кучерівка горів будинок на площі 10 кв.м.
Також рятувальники оперативно ліквідували пожежу у Холодногірському району міста Харкова, що сталася в результаті ракетного удару.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів.