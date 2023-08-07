Елфін Еванс перемагає на ралі Фінляндії: завершено черговий етап WRC

Гонщик Toyota Елфін Еванс здобув другу перемогу в сезоні-2023, вигравши етап чемпіонату світу з Ралі Фінляндії.

Валлієць домінував протягом другої частини дистанції після того як його основні конкуренти зіткнулися з проблемами, повідомляють на офіційний сторінці WRC.

Отт Тянак вибув у перший день через поломку мотора, чинний чемпіон світу Калле Рованпера потрапив в аварію і зійшов, а Тьєррі Невіль втратив 20 секунд під дощем у суботу вранці.

Таким чином до фінішу в неділю вдень Еванс відірвався на півхвилини і відсвяткував другу перемогу на Ралі Фінляндія за останні три роки.

Команда Еванса Toyota Gazoo Racing, що базується поблизу приймаючого міста Ювяскюля, здобула перемогу, яка збільшила її відрив від Hyundai Motorsport до 67 очок у чемпіонаті виробників.

Невіль посів друге місце, а третім став напарник Еванса по команді Такамото Катцута.

Здобувши перемогу і заробивши додаткові очки за рахунок кращого часу на бонусному допі, Еванс скоротив відставання від Рованепери в особистому заліку з 55 до 25 очок.

Турнірна таблиця чемпіонату виглядає так.

За чотири етапи до фінішу сезону на рахунку Рованпери 170 очок, Еванс набрав 145, Невілль – 134, Отт Тянак за кермом «Форда» – 104.

Наступний, десятий етап сезону-2023 відбудеться 8-10 вересня в Греції.

Агентство Телевидения Новости