Загальний обсяг допомоги США Україні сягнув $66,2 мільярда: The Washington Post

Загальний обсяг допомоги, яку США виділяють Україні, перевищила обсяги допомоги будь-якій іншій державі, пише The Washington Post.

Про це повідомляє видання Бабель.

Загальний обсяг сягнув $66,2 млрд, з яких частка військової допомоги становить $43,1 млрд, економічна підтримка — $20,5 млрд, і ще $2,6 млрд становить гуманітарна допомога.

WP зазначає, що ця сума перевищує двосторонню підтримку інших союзників США, зокрема найбільших отримувачів підтримки — Ізраїлю, Йорданії та Єгипту.

На думку експертів, це фактично є «інвестицією США в союзника», подібної до якої не було з часів плану Маршалла. Причому тоді обсяг допомоги, з поправкою на інфляцію, становив близько $150 млрд за три роки.

Обсяг американської допомоги Україні вже перевищив вартість Twitter ($44 млрд), космічного телескопа «Джеймс Вебб» ($10 млрд) та витрати на план студентських позик адміністрації Байдена ($39 млрд).

Хоча США є найбільшим донором України, інші країни виділяли на допомогу Україні набагато більший відсоток ВВП.

Так, за даними Кільського інституту світової економіки, Європа зараз витрачає на Україну більшу частку свого ВВП, ніж США.

Агентство Телевидения Новости