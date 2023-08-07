Фільм “Барбі” зібрав більше 1 мільярда доларів за 17 днів у світовому прокаті

Касові збори від світового прокату фільму Грети Гервіг “Барбі” перевищили 1 мільярд доларів за 17 днів показу.

Гервіг стала першою в історії режисеркою, чия робота зібрала таку суму, повідомляє Економічна правда із посиланням на Variety.

Комедія Грети Гервіг у рожевому вбранні перевищила позначку 1 мільярд доларів у світовому прокаті, в тому числі зібравши 459 мільйонів доларів у Північній Америці та ще 572 мільйони доларів – в інших регіонах світу.

Це робить Гервіг першою в історії жінкою-режисеркою, чий фільм зібрав мільярд доларів.

«Барбі» досягла знакової позначки всього через 17 днів після прем’єри – найшвидше в історії Warner Bros. – раніше утримував рекорд «Гаррі Поттер і смертельні реліквії: Частина 2» (19 днів).

Загалом це восьмий фільм-«мільярдник» за 100-річну історію студії.

У Warner Bros. заявили, що «не часто втрачають дар мови від результатів фільму», але «мільярд перевершив навіть наші найоптимістичніші прогнози».

«Барбі» залишається номером один у прокаті вже третій уїк-енд поспіль, пише Variety.

Агентство Телевидения Новости