У Харкові поліцейські розшукали та повернули додому неповнолітню дівчину

06 серпня до ХРУП № 1 надійшло повідомлення від 44-річної жінки про зникнення 13-річної доньки.

Дівчина разом з подругою пішли на відпочинок до басейну, повідомляє поліція Харківської області.

Ввечері вона зателефонувала матері та повідомила що їде додому, однак не повернулась та на телефонні дзвінки не відповідала.

Працівники сектору ювенальної превенції встановили місцезнаходження зниклої.

З’ясувалося, що дівчина не змогла повернутись додому вчасно та залишилась на ніч у знайомих.

Вранці поліцейські передали дівчину матері.

Агентство Телевидения Новости