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Вояки рф намагаються окупувати частину Харківщини та наступають під Бахмутом

Вояки рф намагаються окупувати частину Харківщини та наступають під Бахмутом

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на Куп’янському напрямку весь тиждень не припинялися штурмові дії з боку ЗС РФ — там окупанти значно посилили кількість обстрілів.

Російські окупаційні війська прагнуть відновити контроль над селом Старомайорське та раніше втраченими позиціями на північ від Бахмута Донецької області, а також у Харківській області на Куп’янському напрямку.

Про це в понеділок, 7 серпня, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, повідомляє Фокус.

Ворог веде наступ на Сході країни й обрав цей напрямок як основний.

Зокрема, росіяни не полишають спроб відновити контроль над раніше втраченими територіями в Харківській області.

«Увесь минулий тиждень Схід був епіцентром бойових дій. На Куп’янському напрямку, напевно, було найгарячіше за все, ворог намагався там повернути втрачені ще восени минулого року позиції — у них такий план, вони хочуть на Харківщині повертати ті території, які втратили», — розповіла Маляр.

За словами заступниці міністра, російські війська намагалися пробити українську оборону на цьому напрямку, але безрезультатно.

Агентство Телевидения Новости

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