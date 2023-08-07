Вояки рф намагаються окупувати частину Харківщини та наступають під Бахмутом

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на Куп’янському напрямку весь тиждень не припинялися штурмові дії з боку ЗС РФ — там окупанти значно посилили кількість обстрілів.

Російські окупаційні війська прагнуть відновити контроль над селом Старомайорське та раніше втраченими позиціями на північ від Бахмута Донецької області, а також у Харківській області на Куп’янському напрямку.

Про це в понеділок, 7 серпня, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, повідомляє Фокус.

Ворог веде наступ на Сході країни й обрав цей напрямок як основний.

Зокрема, росіяни не полишають спроб відновити контроль над раніше втраченими територіями в Харківській області.

«Увесь минулий тиждень Схід був епіцентром бойових дій. На Куп’янському напрямку, напевно, було найгарячіше за все, ворог намагався там повернути втрачені ще восени минулого року позиції — у них такий план, вони хочуть на Харківщині повертати ті території, які втратили», — розповіла Маляр.

За словами заступниці міністра, російські війська намагалися пробити українську оборону на цьому напрямку, але безрезультатно.

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