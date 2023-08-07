Яхта Ярославського знайшлась у Ніцці: обіцяв продати, але на ній катається його дружина — ЗМІ

Олігарх Олександр Ярославський, який у березні обіцяв продати свою яхту, а гроші від продажу передати на відновлення Харкова, схоже, не дотримав слова – на елітній яхті досі катається його дружина з подругами.

Джерело: розслідування «Української правди».

60-метрову яхта Kaiser Ярославського вартістю 50 мільйонів доларів журналісти помітили неподалік від Ніцци.

Третього березня Ярославський заявив, що продасть яхту, а гроші від продажу передасть на відновлення Харкова.

Але, схоже, яхта і досі належить олігарху.

Журналісти протягом кількох днів приїжджали в місто Антіб, поблизу якого кинула якір Kaiser, аби побачити пасажирів яхти.

За допомогою дрона на яхті зафіксували жінку, схожу на дружину Ярославського Марину Светницьку.

Журналісти УП зазначають, що на своїй сторінці в інстаграм Светницька публікує багато фотографій саме з яхти Kaiser і «демонструє, що на Лазуровому березі на яхті вартістю 50 мільйонів думками вона з Україною».

Агентство Телевидения Новости