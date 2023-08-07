Тимчасово призупиняється розподіл газу до двох сіл Харківського району: «Газмережі»

На час ремонтів тимчасово призупиняється розподіл газу до двох сіл Харківського району.

У зв’язку з необхідністю виконання ремонтних робіт газових мереж, тимчасово призупиняється розподіл газу до 650 споживачів – мешканців с. Вільхівка та с. Степанки Харківського району, повідомляє служба «Газмережі».

Відключення газу заплановане 10.08.2023 р. з 09-00 год.

Відновлення газопостачання планується розпочати 11.08.2023р. з 09-00 год.

Агентство Телевидения Новости