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Тимчасово призупиняється розподіл газу до двох сіл Харківського району: «Газмережі»
На час ремонтів тимчасово призупиняється розподіл газу до двох сіл Харківського району.
У зв’язку з необхідністю виконання ремонтних робіт газових мереж, тимчасово призупиняється розподіл газу до 650 споживачів – мешканців с. Вільхівка та с. Степанки Харківського району, повідомляє служба «Газмережі».
Відключення газу заплановане 10.08.2023 р. з 09-00 год.
Відновлення газопостачання планується розпочати 11.08.2023р. з 09-00 год.