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З полону додому повернулись ще 22 українських воїни
Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.
Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені, повідомляє керівник офісу Президента України Андрій Єрмак.
Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.
Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.