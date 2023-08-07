З полону додому повернулись ще 22 українських воїни

Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені, повідомляє керівник офісу Президента України Андрій Єрмак.

Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

Агентство Телевидения Новости