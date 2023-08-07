У Харкові затримано залізничника: «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ще одного ворожого інформатора, який збирав для спецслужб рф дані про Сили оборони на території регіону.

Фігурантом виявився працівник однієї з місцевих залізничних станцій, повідомляє речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він відстежував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ.

Також поплічник ворога намагався встановити орієнтовну кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на передову.

Крім того, зловмисник фотографував наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру.Отриману інформацію він надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську Телеграм-групу.

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування.

Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости