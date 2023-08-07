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Через проливні дощі та повені в Австрії затоплені будинки, загинула людина

Через проливні дощі та повені в Австрії затоплені будинки, загинула людина

Проливні дощі і сильні повені, що вирували на півдні Австрії протягом останніх трьох днів, призвели до загибелі однієї людини.

Про це повідомив канцлер Австрії Карл Негаммер, пише «Європейська правда».

Відомо, що чоловік впав з велосипеда в річку, і пожежники, водолази та рятувальники негайно розпочали рятувальні роботи, але їм вдалося витягти лише тіло загиблого.

«У Каринтії повінь забрала одне життя. Наші думки з родичами загиблої людини. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких», – написав канцлер у Twitter.

З п’ятниці південні австрійські землі Каринтія і Штирія сильно постраждали від проливних дощів, зсувів і розливу річок. Кілька сіл були евакуйовані.

Загалом 2500 пожежників чергують у Каринтії і ще 2500 – у Штирії, повідомило агентство АРА. 

Пізно ввечері в неділю на невелике село в південній провінції Штирія зійшов великий селевий потік, який поховав під землю половину його будівель, повідомили місцеві ЗМІ.

У неділю погодні умови повільно почали покращуватись, але небезпека зсувів залишалася високою.

Агентство Телевидения Новости

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