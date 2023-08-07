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Юні плавчині Харківщини здобули «срібло» чемпіонату Європи з артистичного плавання

Юні плавчині Харківщини здобули «срібло» чемпіонату Європи з артистичного плавання

Друге місце під час спортивних змагань, які відбувалися з 2 по 6 серпня в Португалії, вибороли харків’янки Амелія Волинська та Аліса Кулик.

В технічній програмі дуетів вони отримали від суддів 215,2133 бали та посіли друге місце, повідомляють в ХОВА.

Чемпіонками в цьому виді стали італійки Алесія Маккі та Сусанна Педотті з результатом 221,0600 бали.

Бронзову медаль виборов дует з Іспанії (205,1950 бали).

За підсумками чемпіонату на рахунку збірної України дві медалі, які здобули харків’янки Амелія Волинська та Аліса Кулик. Нагадаємо, що вони стали бронзовими призерками в довільній програмі дуетів.

Агентство Телевидения Новости

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