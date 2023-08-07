«Дружив» із загарбниками та торгував з їхнього дозволу: судитимуть підприємця з Куп’янська

Після вторгнення зс рф на територію Куп’янська місцевий підприємець налагодив дружні стосунки з представниками окупаційної адміністрації, які незаконно захопили владу в місті.

Обвинувачений провадив господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором — окупанти дозволили йому організувати торгову точку на умовах подальшої сплати ним відсотків від отриманого прибутку, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Пристосуванець продавав місцевому населенню продукти, побутову хімію російського та білоруського виробництва, а також виробництва так званої «ЛНР».

Наразі колаборант перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости