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Литву після спеки накрили сильні грози, місцями випав град розміром з тенісний м’яч

Литву після спеки накрили сильні грози, місцями випав град розміром з тенісний м’яч

У Литву після 30-градусної спеки прийшли грози зі шквальним вітром, в окремих місцях випав град розміром з тенісний м’яч.

Про це повідомляє LRT, пише «Європейська правда».

Photo by I. Bagdanskienė

У передмістях Вільнюса зафіксували шквали до 19 метрів на секунду.

В районі міста Паневежис на півночі країни випав велетенський град розміром з тенісний м’яч, що пробивав скло автомобілів та бив шибки. 

Вранці атмосферний фронт перебував над Вільнюсом і Каунасом, а далі зміститься у північно-західну частину країни.

Як повідомлялося, негода накрила також південь Скандинавського півострова та призвела до часткового скасування поромів і потягів.

Агентство Телевидения Новости

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