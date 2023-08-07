Литву після спеки накрили сильні грози, місцями випав град розміром з тенісний м’яч
У Литву після 30-градусної спеки прийшли грози зі шквальним вітром, в окремих місцях випав град розміром з тенісний м’яч.
Про це повідомляє LRT, пише «Європейська правда».
Photo by I. Bagdanskienė
У передмістях Вільнюса зафіксували шквали до 19 метрів на секунду.
В районі міста Паневежис на півночі країни випав велетенський град розміром з тенісний м’яч, що пробивав скло автомобілів та бив шибки.
Вранці атмосферний фронт перебував над Вільнюсом і Каунасом, а далі зміститься у північно-західну частину країни.
Як повідомлялося, негода накрила також південь Скандинавського півострова та призвела до часткового скасування поромів і потягів.