На Куп’янському напрямку окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ: Маляр про ситуацію на фронті

Протягом усього тижня схід був епіцентром бойових дій. Відчутно збільшилась кількість ворожих обстрілів – близько 9 тисяч за тиждень.

Ворог кинув усі сили, аби зупинити наступ ЗСУ: за тиждень окупанти використали близько 500 тисяч боєприпасів, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«У таких умовах наші оборонці не дають ворогу просуватись на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої», йдеться у повідомленні.

Схід

На Куп’янському напрямку противник здійснював пошук слабких місць в обороні ЗСУ, безуспішно вів штурмові дії в районі східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник продовжував штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу Донецької області. Наші війська успішно відбивали атаки ворога в районі Новоєгорівка, Білогорівка, Сергіївка, Надія.

На південному фланзі Бахмутського напрямку наші війська протягом тижня продовжували наступальні дії. Рух був дуже ускладнений мінуванням та обстрілами. Але наші війська змусили противника доволі витратно оборонятись, бо знищили чимало ворожої техніки та бійців.

Бої точились протягом тижня і тривають зараз в районі Кліщіївки, Андріївки, та Курдюмівки.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеними пунктами Красногорівка, Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка.

Здійснював безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське.

Південь

На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали тактичний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог серйозно укріплює свої оборонні рубежі. І наші війська зараз стикаються не лише з мінуванням, але й з бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот. Це суттєво ускладнює просування.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на ведені оборони.

Продовжував обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючи боєприпаси «Ланцет», здійснював безуспішні спроби відновити втрачене положення південно-східніше Новоданилівки та східніше Роботине Запорізької області.

Агентство Телевидения Новости