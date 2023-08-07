В Чугуївському районі поліція перевірила сім’ї, в яких виховуються діти: склали кілька протоколів

Співробітники сектору ювенальної превенції Чугуївського РУП спільно з представниками служби у справах дітей відвідали п’ять родин, в яких виховуються діти.

Працівники поліції провели профілактичні бесіди та перевірили, як виконують батьки свої обов’язки з виховання дітей, повідомляє ГУНП Харківської області.

Під особливу увагу правоохоронців потрапила сім’я, де виховується 3-річний хлопчик. Мешканці району повідомили правоохоронцям, що мати разом з бабусею систематично вживають алкогольні напої, а дитина тим часом блукає вулицями без догляду дорослих.

Щодо жінки склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели з нею роз’яснювальну бесіду.

Також поліцейські відвідали дві родини, де мешкають неповнолітні, які вчинили бійку. Інспектори ювенальної превенції встановили, що до зазначених правопорушень причетні мешканці селища Малинівка, хлопці 12 та 13 років. Правоохоронці провели з підлітками профбесіди, а на батьків склали протоколи за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Того ж дня поліцейські відвідали родину, де 17-річний хлопець майже два тижні був відсутній вдома після сварки з бабусею. Поліцейські встановили, що підліток мешкав у друга. З хлопцем та бабусею провели профілактичну бесіду для запобігання подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости