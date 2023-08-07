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Під Харковом пенсіонерка заблукала у лісі: жінку знайшли непритомну, з переломом руки

Під Харковом пенсіонерка заблукала у лісі: жінку знайшли непритомну, з переломом руки

6 серпня о 21:52 до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від жінки про те, що її 82-річна матір загубилася на околицях села Левківка Чугуївського району і не повернулась додому.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські знайшли жінку 7 серпня близько 8:00, повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські знайшли пенсіонерку у непритомному стані в лісосмузі поблизу села Лазуківка. Під час блукань пенсіонерка впала і отримала відкритий перелом руки. Потерпілу доставили до лікарні.

Агентство Телевидения Новости

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