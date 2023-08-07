Рф може залишитися без кораблів, якщо продовжить атакувати українські порти – Зеленський

Якщо росія продовжуватиме блокувати Чорне море та завдавати ударів по українських портах – до кінця війни вона може залишитися без кораблів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LA NACION.

Він нагадав, що росія заблокувала Чорне море та, зокрема, територіальні води України. Тому зараз наша країна має довести, що у своїх територіальних водах вона має право ввозити та вивозити товари.

«Якщо росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі і блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей. Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати», – наголосив Зеленський.

За його словами, зараз окупанти не можуть виграти, і тому хочуть поставити Україну в таку патову ситуацію, застосовуючи зброю та насильство. Тому Україна обов’язково відповість на будь-які атаки на цивільне населення та «зернові коридори».

Президент наголосив, що росія намагається проводити політику колонізації Чорного та Азовського морів, але вона не має права вирішувати, що Україна може виробляти та експортувати.

Нагадаємо, у Новоросійську вночі лунали вибухи. Міноборони рф заявило, що ЗСУ нібито намагалися атакувати військово-морську базу. Згодом стало відомо, що надводні безпілотники уразили російський десантний корабель “Оленегорский горняк” у бухті Новоросійська. Зазначалося також, що це спільна операція СБУ та ВМС. За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.

Також повідомлялося, що пізно ввечері 4 серпня у районі Керченського мосту пролунав вибух. Рух мостом перекрито, а соцмережі писали про влучання в танкер.

Агентство Телевидения Новости