Ремонт дороги біля Старого Салтова: дорожники відновили 13 км покриття

Під час активних бойових дій дорога «Мартове – Хотімля – Старий Салтів» зазнала значних руйнувань.

Наразі в межах Старосалтівської громади продовжується влаштування вирівнювального шару основи з щебенево-піщаної суміші та шару покриття з асфальтобетону, повідомили в ХОВА.

«На сьогодні на дорозі «Мартове – Хотімля – Старий Салтів» вже влаштовано понад 13 км вирівнювального шару з асфальтобетону. Ремонт цього маршруту є дуже важливим для жителів Харківщини, адже через нього здійснюється доставка гуманітарної допомоги та проводиться евакуація населення», – зазначив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

ДП «Дороги Харківщини» просять водіїв бути уважними в місцях проведення дорожніх робіт, звертати увагу на нові дорожні знаки та дотримуватися правил дорожнього руху.

Агентство Телевидения Новости