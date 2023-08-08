Ракетні удари по Покровську: кількість постраждалих збільшилася до 67, семеро загиблих

7 серпня 2023 року близько 19:15 армія рф, ймовірно, із застосуванням ракет «Іскандер», обстріляла житлову забудову Покровська.

Інформація про постраждалих станом на 7:00 від МВС: загинуло 7 осіб. 67 поранено, з них – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.

«Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів», повідомив Міністр МВС Ігор Клименко.

За інформацією Офіса Генпрокурора, внаслідок обстрілу зруйновано декілька квартир та перекриття між верхніми поверхами будинку, в одній з квартир зайнялась пожежа. За півгодини після ракетного удару стався обстріл ще одного цивільного об’єкту, що розташований поруч із даним житловим будинком. Пошкоджені торговельні заклади та інші об’єкти.

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