Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:31
Просмотров: 71

Двоє загинули, п’ятеро цивільних поранені: наслідки обстрілу села Кругляківка Куп’янського району

Двоє загинули, п’ятеро цивільних поранені: наслідки обстрілу села Кругляківка Куп’янського району

8 серпня близько 19:45 росіяни атакували село Кругляківка Куп’янського району на Харківщині.

Окупанти застосували керовані авіабомби та касетні боєприпаси, повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Внаслідок ударів авіабомбами загорівся приватний будинок. Загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік.

Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами.

Поранені двоє рятувальників ДСНС та слідчий поліції Харківщини.

Дані Харківської ОВА: поранень зазнали п’ятеро цивільних. До лікувальних установ госпіталізували двох жінок та двох чоловіків. Ще одна жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 