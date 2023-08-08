Двоє загинули, п’ятеро цивільних поранені: наслідки обстрілу села Кругляківка Куп’янського району
8 серпня близько 19:45 росіяни атакували село Кругляківка Куп’янського району на Харківщині.
Окупанти застосували керовані авіабомби та касетні боєприпаси, повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Внаслідок ударів авіабомбами загорівся приватний будинок. Загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік.
Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами.
Поранені двоє рятувальників ДСНС та слідчий поліції Харківщини.
Дані Харківської ОВА: поранень зазнали п’ятеро цивільних. До лікувальних установ госпіталізували двох жінок та двох чоловіків. Ще одна жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці.