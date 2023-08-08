У Харкові на вулиці знайшли 4-річного хлопчика

7 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що в Основʼянському районі на вулиці перебуває дитина без супроводу дорослих. На місце виїхали працівники сектору ювенальної превенції. Хлопчик був одягнений лише у спідню білизну та не міг нічого про себе повідомити.

За актом про знайдену дитину малюка помістили до лікувального закладу, повідомили в ГУНП Харківської області.

Надалі працівники поліції встановили 24-річну матір знайденого малюка. Жінка знаходилась вдома та навіть не шукала свого сина.

Як з’ясувалось, мати вже залишала сина та 2-річну доньку без піклування та притягувалась до адміністративної відповідальності.

Наразі щодо жінки повторно склали протокол за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости