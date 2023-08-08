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Дев’ятеро поранених, усі – в стані середньої тяжкості: в ХОВА розповіли про наслідки авіаудару по Куп’янському району

Дев’ятеро поранених, усі – в стані середньої тяжкості: в ХОВА розповіли про наслідки авіаудару по Куп’янському району

7 серпня близько 19:45 окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Пошкоджено шість будинків. Загинули двоє людей – 45-річна жінка та чоловік 65 років. Четверо людей – чоловіки 46, 59 та 61 року та 60-річна жінка зазнали поранення та були госпіталізовані. Ще одна цивільна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала.

Також постраждали та були госпіталізовані двоє співробітників ДСНС – 22 та 46 років, та двоє співробітників Нацполіції 21 та 24 років, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Усі госпіталізовані поранені перебувають в стані середньої тяжкості, загрози їхнім життям немає.

Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілів села Петропавлівка Куп’янського району зазнав поранення 63-річний цивільний чоловік.

У селі Кучерівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено будівлі цивільних підприємств, сталася лісова пожежа.

Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі.

У селі Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено будівлі ферми.

Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 8 га території та знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку тривають бойові дії. Минулої доби ворог здійснив невдалі спроби йти в наступ в районах Синьківки та північніше Іванівки: відступив з втратами.

Агентство Телевидения Новости

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