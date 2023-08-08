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У Покровську серед поранених поліцейських — герой фільму «20 днів у Маріуполі»

У Покровську серед поранених поліцейських — герой фільму «20 днів у Маріуполі»

Режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов повідомив, що 7 серпня у Покровську під час ракетного удару зазнав травм поліцейський, який брав участь у створенні стрічки. Напередодні Володимир потрапив під повторний ракетний удар, коли допомагав людям після першого.

У правоохоронця осколкові поранення, зараз він у лікарні. Володимира прооперували, повідомили в Нацполіції.

«Ризикуючи собою, він постійно допомагав рятувати людей в Маріуполі. Після того, як ми вирвались з оточення, він продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області», – розповів режисер.

Мстислав Чернов додав, що поліцейський врятував йому життя в Маріуполі. Володимир був одним з тих, хто допомагав знімальній групі Associated Press висвітлювати війну в блокадному Маріуполі в березні 2022 року, і допоміг журналістам виїхати з міста.

Агентство Телевидения Новости

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