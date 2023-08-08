«Це – випалена земля, ворог не шкодує озброєння»: нацгвардієць з Харківщини про Кремінський «Ліс смерті»

Строкову службу уродженець Лозової Харківської області проходив у Миколаєві в 79-й окремій штурмовій бригаді, де брав участь у миротворчих операціях, зокрема в Боснії та Герцоговині. Пізніше, після 2014 року, чоловік потрапив до 15-го Слов’янського полку. Позивний Кацо у перекладі з грузинської означає «друг товариш».

Кацо, нацгвардієць

Я не міг сидіти, спостерігати. Не хотів бути серед «диванних військових, тому у 2016 році я підписав контракт з Національною гвардією України і опинився в Слов’янську.

На початку повномасштабного вторгнення російської федерації підрозділ мав Кацо разом з групою бійців висунулися в напрямок Святогірська. Шли бої, Кацо отримав поранення, пройшов лікування і повернувся до строю.

Кацо, нацгвардієць

Я пройшов реабілітацію, деякі уламки не витягнули, тому живу з ними. Я повертаюсь і взимку нас перекидають в напрямок Кремінної.

У грудні, під час чергового штурму, він знову отримав поранення. Незабаром Кацо доведеться повертатися до одного з найнебезпечніших місць на фронті.

Кацо, нацгвардієць

Це – випалена земля. Ворог не шкодує озброєння, і скупчення їхніх військ саме в цьому напрямку величезне. Слава тим хлопцям, вічна їм пам’ять, які загинули. Наша задача, завершити їхню справу, перемогти та повернути свої землі. Ми тут стоїмо за Україну, за її прапор.

Кремінський ліс бійці називають Лісом чудес. А ще – Лісом смерті.

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.

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