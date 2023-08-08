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Забезпечував зв’язком загарбників — у Балаклії затримали чергового «помічника окупантів»

Забезпечував зв’язком загарбників — у Балаклії затримали чергового «помічника окупантів»

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру мешканцю Балаклії за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час захоплення збройними силами рф Балаклії чоловік пішов на співпрацю з російськими загарбниками та обійняв посаду «специалиста по экологии и природным ресурсам отдела ЖКХ» в окупаційній адміністрації держави-агресора, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Фактично ж колаборант забезпечував окупантів зв’язком — налаштовував автоматичну телефонну станцію, приводив у порядок кабелі тощо.

Дізнання проводить ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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