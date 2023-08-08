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Харків’янин, який вбив власних батьків, отримав 13 років ув’язнення

Харків’янин, який вбив власних батьків, отримав 13 років ув’язнення

29 травня у Основ’янському районі Харкова сталося подвійне вбивство: за підозрою у скоєнні злочину було затримано 33-річного чоловіка, який, за даними слідчих, завдав своїм родичам смертельних поранень кухонним ножем.

Як повідомили в прокуратурі Харківської області, вбивство сталося під час чергової сварки: харків’янин наніс батькам численні поранення кухонним ножем. Мати померла на місці. За життя батька боролись медики, але у лікарні він помер.

Після злочину зловмисник втік з квартири, проте недалеко: на вулиці його затримали правоохоронці.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 33-річного чоловіка за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділення відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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