Харків’янин, який вбив власних батьків, отримав 13 років ув’язнення
29 травня у Основ’янському районі Харкова сталося подвійне вбивство: за підозрою у скоєнні злочину було затримано 33-річного чоловіка, який, за даними слідчих, завдав своїм родичам смертельних поранень кухонним ножем.
Як повідомили в прокуратурі Харківської області, вбивство сталося під час чергової сварки: харків’янин наніс батькам численні поранення кухонним ножем. Мати померла на місці. За життя батька боролись медики, але у лікарні він помер.
Після злочину зловмисник втік з квартири, проте недалеко: на вулиці його затримали правоохоронці.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 33-річного чоловіка за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.
Триває строк на апеляційне оскарження вироку.
Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділення відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.