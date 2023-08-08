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Київський поліцейський, який на смерть збив дитину під Харковом, відсторонений від посади

Київський поліцейський, який на смерть збив дитину під Харковом, відсторонений від посади

Увечері 2 серпня в районі селища Пісочин правоохоронець з Києва здійснив наїзд на 15-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. У результаті автопригоди від отриманих травм дівчина загинула.

За даними ДБР, попередньо встановлено, що водій був тверезий.

В Нацполіції повідомили деталі ДТП: «Працівник Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, повертаючись з відрядження, на службовому автомобілі смертельно збив 15-річну дівчинку. За результатами медичного освідування, водій був тверезий».

Призначене службове розслідування, поліцейський відсторонений від виконання обов’язків.

Розслідування за вказаним фактом здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань – вони розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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