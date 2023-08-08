У Харкові під час комендантської години патрульні затримали нетверезого водія

Зокрема, сьогодні вночі на вулиці Луї Пастера патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення комендантської години.

Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння, повідомили в УПП Харківської області.

Під час перевірки за наявними базами даних інспектори також встановили, що чоловік судом позбавлений права керування транспортними засобами.

На кермувальника поліцейські склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

За минулу добу харківські патрульні виявили 26 водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости