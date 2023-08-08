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Викрито харківського підприємця, який провадив бізнес з московською компанією

Викрито харківського підприємця, який провадив бізнес з московською компанією

Після повномасштабного вторгнення рф на територію України директор харківського ТОВ продовжив тісні ділові зв‘язки з громадянином рф, який є власником материнської компанії, що розташована у москві. Аби замаскувати нелегальну діяльність, харків‘янин у змові з росіянином розробили «схему».

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Харківський підприємець замовляв у російської фірми товари через підставних турецьких підприємців під виглядом того, що продукція вироблена у Туреччині.

Грошові кошти, у свою чергу, надходили на рахунок московської компанії, що поповнювала бюджет країни-агресора.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Матеріали щодо громадянина рф виділені в окреме кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости

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