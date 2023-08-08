Вже троє загиблих та дев’ятеро поранених: правоохоронці працюють на місці авіаударів по селу Кругляківка (оновлено)

7 серпня приблизно о 19:00 російські військові завдали удар чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп‘янського району.

Станом на 13:18 кількість загиблих зросла до трьох: загинули 45-річна жінка, двоє чоловіків віком 65 та 52 років, повідомляє прокуратура Харківської області.

Коли на місце приїхали правоохоронці та працівники ДСНС, окупанти знову обстріляли село. Попередньо, з РСЗВ. Травмовано двох поліцейських віком 21 та 24 роки і двох рятувальників віком 22 та 46 років.

Пошкоджено та частково зруйновано низку житлових будинків.

Правоохоронці провели необхідні слідчі дії та задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости