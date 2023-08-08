В ХОВА розглядають питання організованої евакуації цивільних з прифронтових громад Куп’янського району

Останніми днями ворог активізує спроби наступальних дій на Куп’янському напрямку. Окупанти знову намагаються просунутися вперед, але українські військові готові до цих штурмів, мають адекватні сили для оборони та дають відсіч ворогу. Просування у окупантів немає.

Про ситуацію на Харківщині в ефірі «Єдиних новин» розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На Куп’янському напрямку зосереджені великі сили ворога, який посилив обстріли цивільного населення. Наразі розглядаємо питання організованої евакуації цивільних з прифронтових громад Куп’янського району. Для цього є транспорт, намічені відносно безпечні маршрути, є тимчасове житло для переселенців тощо. Наразі допомагаємо виїхати усім, хто хоче залишити небезпечні громади самостійно», — йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости