Прокурори працюють на місці ранкового обстрілу Козачої Лопані: є поранені

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що 8 серпня близько 9:20 російські військові з танків обстріляли смт Козача Лопань Харківського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок.

Отримали поранення двоє цивільних чоловіків.

Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки збройної агресії рф.

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