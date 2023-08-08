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Прокурори працюють на місці ранкового обстрілу Козачої Лопані: є поранені
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Слідством встановлено, що 8 серпня близько 9:20 російські військові з танків обстріляли смт Козача Лопань Харківського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок.
Отримали поранення двоє цивільних чоловіків.
Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки збройної агресії рф.